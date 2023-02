Buurgemeente Lierde ligt dwars bij afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen: "Te grote impact op Gemeldorp"

Geraardsbergen Man belandt met elektri­sche step in Dender: net op tijd gered dankzij gsm-licht­je

Brandweermannen en duikers van de Hulpverleningszone Zuid-Oost redden dinsdagavond op het nippertje een 55-jarige man die in Geraardsbergen met zijn step in de Dender was beland. De man slaagde er als bij wonder zelf in om het noodnummer te bellen én om zijn locatie aan te geven met het lichtje van zijn gsm.