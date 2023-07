B&B Eyckenmolen in Met Vier in Bed: "Eigen B&B is droom die uitkomt"

Met haar Poolse roots geeft gastvrouw Veronika Klimchy (44) een internationale touch aan B&B Eyckenmolen in Lierde. Samen met haar partner Lieven Van Vooren (55) nam ze de B&B eind augustus vorig jaar over. Vanavond ontvangen ze drie andere B&B uitbaters in het VTM programma Met Vier in Bed. Over de beoordeling die ze krijgen, denk Veronika het hare. “Ik weet dat mijn hart en ziel ligt in mijn B&B en ik doe alles om onze gasten een leuk verblijf te bieden", zegt ze.