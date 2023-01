Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Lierde nog geld kan afhalen

Minivoetbal Brecht Van De Wattijne (San Siro Deftinge) voor Supercup: “We willen nog iets maken van dit seizoen”

In de sporthal in Lierde sluit het minivoetbaljaar 2022 vandaag vrijdag af met de finale van de Supercup. San Siro Deftinge pakte vorig jaar de dubbel titel-beker en mag om 21 uur gastheer spelen voor verliezend bekerfinalist Hard Labeur Nazareth. Bij Deftinge was Brecht Van De Wattijne vorig seizoen de smaakmaker, maar dit jaar lag hij lang in de lappenmand. Hij hoopt dat Deftinge na een slechte heenronde nog iets kan maken van dit seizoen.

