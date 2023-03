Zwemmen in open water blijft verboden in Lier

Inclusieve speeltuin van vzw Team Pia officieel geopend in Lier: “Het is de eerste in regio Antwerpen”

Het heeft even op zich laten wachten, maar nu is het eindelijk zover: de eerste inclusieve speeltuin in de provincie Antwerpen is officieel geopend. Ellen De Meyer van vzw Team Pia zette haar schouders onder dit project. Omdat haar dochter Pia een motorische beperking heeft, wilde zij een plaats creëren waar ook zij zich kan amuseren op de speeltuigen. Het Belfortplein in Lier werd met ondersteuning van de Warmste Week helemaal omgetoverd tot een plaats waar ieder kind, met of zonder beperking, naar hartenlust kan spelen: “Nu is er een plaats waar Pia niet enkel in de zandbak hoeft te zitten.”