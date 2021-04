Zoontje (2) van voetballer Glenn Claes aan de beterhand na transplantatie: “Dankzij stukje lever van zijn mama is Lewis weer zijn vinnige zelve”

In coronatijden mag er tijdens de voetbalmatchen in 1A en 1B slechts een handvol genodigden in het stadion komen kijken. Tijdens Lierse-RWDM van afgelopen was de kleine Lewis Claes een van die eregasten. Papa Glenn speelt sinds vorige zomer bij RWDM, maar heeft nog veel vrienden bij zijn ex-club Lierse. Via via kregen Glenns partner Myrte Reusens en zoon Lewis een invitatie. Een mooi moment en een symbolische afsluiter van een moeilijke periode voor de familie Claes. Nadat bij Lewis kanker werd vastgesteld, kreeg hij begin december een stukje lever van mama Myrte ingeplant. Intussen lijkt Lewis aan de beterhand.