Ziekenhuis steekt kankerpatiënten hart onder de riem met Radio Heilig Hart

Berlaar Auto botst met ziekenwa­gen

Op de Aarchotsesteenweg in Berlaar ter hoogte van Gangelberg is woensdagochtend omstreeks 9.30 uur een ambulance aangereden door een personenwagen. Gewonden vielen er volgens korpschef Jan Van Asch niet. “Het ging om een ongeval met stoffelijke schade”, luidt het nog. Het voertuig was volgens de politie vermoedelijk onder weg naar het ziekenhuis in Lier.

7 december