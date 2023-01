Zestien bejaardenwoningen worden gesloopt voor nieuwbouw

Het OCMW Lier verhuurde zestien bejaardenwoningen in De Kozak, een zijstraat van de Pannenhuisstraat. In 2019 keurde de OCMW-raad de sloop van deze woningen goed, omdat de woningen sterk verouderd waren en renovatie niet langer rendabel was. De gronden werden verkocht aan de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting. Vrijdag 13 januari voert het aangestelde studiebureau een controlebezoek uit om te kijken of alle gevaarlijke stoffen werden verwijderd. Daarna kunnen de sloopwerken starten.

“Wij kopen de grond bouwrijp van het OCMW aan”, zegt directeur van LMH Marc Vanden Eynde. “Dat wil zeggen dat de stad en het OCMW ervoor moeten zorgen dat de versleten gebouwen gesloopt worden en dat er een stuk van de weg verwijderd wordt. We gaan enkel het noordelijke stuk van de weg behouden, want de weg wordt later een gemeenschappelijke tuin, waardoor we meer groen creëren. We willen extra sociale woningen zetten en gaan er 30 appartementen met één slaapkamer in de plaats bouwen. 56 procent van onze wachtlijst bestaat uit alleenstaanden, dus er is nood aan zulke woningen.”

“Het gebouw heeft twee bouwlagen. Er komen achttien ondergrondse autostaanplaatsen voor de bewoners en zes bovengrondse voor bezoekers, met een laadpaal en plaats voor een deelwagen. Het zijn onze eerste bijna volledig energieneutrale woningen. In het kader van energiezuinigheid gaan we niet meer met gasverwarmingen werken, maar met een warmtepomp en we gaan een BEO-veld aanleggen. Dat zal de factuur voor de huurders ook drastisch inperken. We hopen eind volgend jaar te kunnen starten met het verhuren van de woningen.” aldus Marc Vanden Eynden.

Volledig scherm 3D model van de appartementen in De Kozak © rv

