Zes weken werken op Grote Markt, marktkramers moeten tijdelijk verhuizen

Tien jazzbands, tien verschillende locaties in Lier, tien euro toegang per optreden: dat is in een notendop All You Can Jazz, een nieuw muziekfestival dat voor het eerst plaats vindt op zondag 24 april aanstaande. “Lier heeft een zekere jazztraditie en die willen we weer aanwakkeren”, klinkt het bij de organisatoren.

