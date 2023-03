Zeldzame zwarte ibissen in natuurgebied Babbelbeekse Beemden: “Ze maken dit verborgen pareltje nog bekender”

Politiezo­ne contro­leert op woningin­bra­ken in vier gemeenten

Politiezone Bodukap voerde tijdens de namiddag van vrijdag 10 maart extra controles uit in de strijd tegen woninginbraken. In alle vier gemeentes werd er gecontroleerd. “Er waren controleposten op verschillende locaties: in de A. Stocletlaan in Duffel, de Waversesteenweg in Bonheiden, de Mechelbaan in Putte en in de Heistbroekweg in Sint-Katelijne-Waver. In totaal werden er 95 voertuigen en 103 personen gecontroleerd. Wij blijven ook aan inwoners vragen om ons onmiddellijk te bellen via de noodcentrale 101 wanneer zij verdachte situaties opmerken”, deelt de zone mee.