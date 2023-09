Zeldzame en gevaarlijke varkenslintworm aangetroffen in hersenen van drie scholieren: “Het laatste gekende geval dateert uit de jaren 60”

Hondius­laan in september deels geopend, PFAS-vervuiling wordt aangepakt: “Zuiveren van grondwater zal zo'n drie maanden duren”

De eerste fase van de werken in de Hondiuslaan in Duffel zijn zo goed als klaar. In september wordt het deel tussen het gemeentehuis en de Muggenberg opnieuw opengesteld. Sneller dan voorzien, maar door de PFAS-vervuiling ter hoogte van de inrit naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) is er geen tijd gewonnen. “De tijd die we hebben gewonnen in de eerste fase, verspelen we nu aan de PFAS-vervuiling”, klinkt het.