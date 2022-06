Wordt er deze zomer gezwommen in Binnennete aan evenementenweide? “Waterkwaliteit is alleszins goed genoeg”

Sint-Katelijne-Waver/Mechelen Maxim (17) schrijft open brief over zin en (vooral) onzin van examens: “Wat als je een moeilijk moment kent midden in je examenperi­o­de?”

Een open brief van Maxim Jeurissen (17) uit Sint-Katelijne-Waver heeft de aandacht getrokken van de Vlaamse Scholierenkoepel. Maxim schreef een opiniestuk over de zin en onzin van examens. “Er wordt te veel druk gelegd op die paar weken in december en juni”, vindt de jongeman. De Vlaamse Scholierenkoepel zou Maxim graag betrekken bij overlegmomenten.

24 juni