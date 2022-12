Woning onbewoonbaar na brand op zolder, hond kan tijdig in veiligheid worden gebracht

Lier Inclusieve speeltuin van VZW Team Pia gaat officieel open op woensdag 21 december op het Belfort­plein

Iedereen is welkom tijdens de opening van de eerste inclusieve speeltuin in Lier op woensdag 21 december. Deze speeltuin is gebouwd na een inzamelingsactie van vzw Team Pia voor de Warmste Week vorig jaar en nu is het eindelijk zover. Ieder kind, zowel met een fysieke als mentale beperking kan er vrij komen spelen.

