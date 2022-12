Winterhappening Spreet met bezoek van de Kerstman, Olaf en Elsa

Lier Lier zoekt sportkampi­oe­nen 2022

Ben je, of ken je een Lierenaar die in 2022 een eerste plaats won in een officieel Provinciaal, Vlaams, Belgisch, Europees of wereldkampioenschap? Dan komt deze kampioen in aanmerking om gevierd te worden tijdens de nacht van de sport op 3 maart 2023 in het LCC De Mol.

23 december