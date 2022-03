Winnares The Voice Oekraïne geeft zondag benefietconcert in café De Zimmer: “Anna wil na haar vlucht snel weer het podium op”

LierCafé De Zimmer, op het Lierse Zimmerplein, krijgt zondag schoon muzikaal volk over de vloer. Anna Hodorovskaya, voormalig winnares van The Voice Oekraïne, zal er een benefietoptreden voor de Oekraïense oorlogsslachtoffers geven. “Anna is momenteel nog op de vlucht vanuit haar thuisland, maar we hopen haar snel te mogen ontvangen”, zegt concertorganisator Bert Embrechts.

Café De Zimmer organiseert regelmatig muzikale optredens. Zondag staat er een wel erg bijzonder concert op het programma. Onder de noemer ‘Pray for Ukraine’ (‘Bid voor Oekraïne’) komt Anna Hodorovskaya het beste van zichzelf geven. In ons land doet de naam Hodorovskaya wellicht niet meteen een belletje rinkelen, maar in eigen land is de zangeres redelijk bekend.

Vrije giften

“Een jaar of drie geleden won ze de Oekraïense versie van talentenjacht The Voice”, vertelt Bert Embrechts, die zelf professioneel muzikant en concertorganisator is. “Ik kende Anna tot voor kort ook nog niet, maar via een kennis kwam ik met haar in contact. Ik heb ze al eens telefonisch kunnen spreken. Zoals zo veel Oekraïners is Anna op de vlucht geslagen voor de oorlog die momenteel woedt in haar land. Ze is op weg naar België en gaf aan dat ze hier meteen al graag op het podium zou staan.”

Quote Door op te treden kan ze haar emoties verwerken. Bert Embrechts, Concertorganisator

Volledig scherm Zondag komt Anna Hodorovskaya optreden in café De Zimmer. © RV

“Voor Anna is optreden een manier om haar emoties te verwerken”, gaat Bert Embrechts verder. “Ik heb dan in allerijl geregeld dat ze in De Zimmer op het podium kan staan. Een collega-muzikant en ikzelf zullen Anna begeleiden. De toegang is zondag gratis, maar we gaan er wel een geldinzameling aan koppelen. Met de vrije giften zullen we de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne proberen te helpen.”

Improviseren

In de huidige omstandigheden is een concert organiseren wel meer dan ooit improviseren, want de organisatoren weten nog niet exact wanneer Anna in België zal arriveren. “Intussen zoeken we een tijdelijk onderkomen voor haar ”, geeft Bert Embrechts nog mee. “Voor het optreden zelf moesten we nog snel snel een toelating aanvragen bij de burgemeester, maar die zette zopas het licht op groen. Hopelijk blijft er straks nog wat tijd over om samen te repeteren. We hopen Anna alleszins snel te mogen ontvangen.”

De muziekkeuze wordt in de komende dagen verder bepaald. “Anna brengt normaal ‘poppy’ liedjes, maar af en toe zal er ook een vleugje jazz in zitten. Het zal een vrij uiteenlopend programma worden, met voor elk wat wils”, besluit Bert Embrechts. Het optreden van Anna Hodorovskaya begint zondag om 16 uur.