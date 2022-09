Winkel Frann viert dit weekend vijfde verjaardag

In vijf jaar tijd is Frann uitgegroeid tot een vaste waarde in het Lierse straatbeeld. Uitbaatster Anneke Meylemans werd in die periode trouwens ook al twee keer uitgeroepen tot vriendelijkste handelaar van de Pallieterstad. Tijdens dit verjaardagsweekend leggen Anneke en haar man Frank hun klanten nog wat extra in de watten. Alle bezoekers krijgen een drankje aangeboden en de winnaars van een verjaardagstombola worden bekend gemaakt. Frann is zondag nog open tot 19 uur.