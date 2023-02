Wim Govaerts stelt privécollectie tentoon: “De Lierenaars die hun leven lieten tijdens de oorlog verdienen het herinnerd te worden”

Berlaar Rellen in het asielcen­trum door slechte leefomstan­dig­he­den: “Totaal gebrek aan privacy en comfort”

Op woensdagavond zijn er in het asielcentrum in Berlaar rellen uitgebroken, waarbij een vijftal bewoners gewond geraakten. De aanleiding van het conflict bleek erg banaal, maar door de spanningen die al langer in het centrum heersen, is er niet veel meer nodig om de vlam te doen ontsteken. De asielzoekers ervaren een serieus gebrek aan comfort en privacy in de legerkazerne: “In een magazijn waar normaal producten gestockeerd worden, worden nu mensen gestockeerd”, zegt burgemeester Walter Horemans (CD&V).

