Wijnbar Piquette palmt deze zomer voormalig Timmermans-Opsomermuseum in: “Wijn staat centraal, maar je kan hier ook iets eten”

LierDe uitbaters van Stadsbistro Salto!, in de Rechtestraat in Lier, maken tijdens de zomervakantie een zijsprongetje. Joris Duys en Natania Van de Schoor gaan in juli en augustus immers pop-up wijnbar Piquette open houden in het voormalige Timmermans-Opsomermuseum.

Stadsbistro Salto! is een vaste waarde in het Lierse restaurantlandschap. Eind vorig jaar kreeg Salto! van de inspecteurs van de bekende Gault&Millau gids nog een score van 13,5 op 20. Sinds een tijdje houden Joris Duys en Natania Van de Schoor er ook nog een tweede professionele activiteit op na: het importeren en verkopen van wijn. Deze zomer trekken de zaakvoerders volop de kaart van de wijn.

“In de zomer van 2021 stonden we met wijnbar Piquette in de pop-up terrassenzone Stadshaven. Dat was op de stedelijke evenementenweide in de Netelaan, vlak naast het vroegere Timmermans-Opsomermuseum”, vertelt Joris Duys. “Toen ontstond het idee om ooit eens iets in het museum zelf te gaan doen. Momenteel wordt het gebouw gebruikt voor volwassenenonderwijs, maar in de zomer ligt dat stil. De stad Lier, die eigenaar is van het prachtige pand, gaf ons nu de gelegenheid om een deel ervan te gebruiken tijdens de zomermaanden. We mogen de voormalige Lodewijk Van Boeckelzaal, links van de inkomhal, tijdelijk inpalmen. Aan de achterkant kunnen we ook nog beschikken over een terras met mooi uitzicht op het Stadspark.”

Natuurwijnen

Via de pop-up bar willen de mensen achter Salto! hun wijnbusiness extra in de kijker zetten. “Een wijnshop openen, was een idee waar we al langer mee rondliepen. In volle coronaperiode zijn we er ook echt voor gegaan”, geeft Joris Duys mee. “We importeren uit verschillende landen en focussen op eerlijke natuurwijnen. In Piquette staat de wijn centraal, maar je gaat er ook kunnen eten. Omdat we in het Timmermans-Opsomerhuis niet over zo veel keukenapparatuur beschikken als in de Rechtestraat zal de menukaart wel wat minder ruim zijn. Maar hoe dan ook: wie honger heeft, gaat in Piquette zeker aan zijn trekken komen.”

Salto! zelf sluit vanaf 28 juni een tweetal maanden de deuren. “Sinds de start van de coronacrisis werken we zonder personeel. Daardoor is het natuurlijk wel onmogelijk om twee zaken tegelijk draaiende te houden”, zegt Joris Duys. “In de zomer is het trouwens sowieso iets rustiger in onze bistro.” De exacte openingsdatum voor wijnbar Piquette zal binnenkort worden bekend gemaakt. Begin juli wordt de zaak in allerijl nog ingericht. Op 28 augustus sluit de pop-up de deuren, waarna Salto! opnieuw wordt opgestart. Meer info op www.saltolier.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.