Wie verdient de cultuurprijs voor 2022?

Ken jij of ben jij iemand die in 2022 een waardevolle culturele inbreng deed in Lier? Denk je onmiddellijk aan een Lierse vereniging die impact heeft op de inwoners? Stel dan je kandidaat voor de Lierse cultuurprijs van 2022 voor!

Kandidaturen kunnen ingediend worden voor een individuele prestatie, de organisatie van een erkende Lierse culturele vereniging of een samenwerkingsverband van meerdere erkende Lierse culturele verenigingen. De voorwaarde in dit geval is dat de prestatie plaatsvond in 2022 en dat het een waardevolle culturele inbreng heeft betekend, die de stad Lier in de kijker heeft gezet of een belangrijke impact op haar inwoners heeft gehad. Daarnaast kan kandidatuur ingediend worden voor een ganse loopbaan van een inwoner of een vereniging van de stad Lier. Waardemeters hierbij zijn een langdurige inzet binnen het culturele leven van de stad, een duurzame bijdrage aan het imago van de stad en een aantoonbaar engagement in de (socio-)culturele en/of toeristische uitstraling van de stad.