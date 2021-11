Wereldprimeur voor busbouwer Van Hool: eerste elektrisch aangedreven dubbeldekkers rollen van de band

Lier Lierse corona-incidentie kent recordpiek: “Maar bijkomende lokale maatrege­len zijn niet meteen aan de orde”

De corona-incidentie in Lier kende in de voorbije dagen een ongeziene piek. Met 573 positieve tests per 100 000 inwoners werd zelfs het ‘record’ van de eerste coronagolf (524) verbroken. Maar omdat er geen opvallende clusters bekend zijn en de situatie in het Lierse ziekenhuis redelijk onder controle is, denkt burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) niet meteen aan bijkomende maatregelen.

12 november