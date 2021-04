Weg met klinkers en grind: bewoners moeten voortuinen in Lier weer ontharden (en dat kan u ook te wachten staan)

Is bio beter voor de gezondheid? En hoe herken je een écht bioproduct? Expert geeft antwoord op enkele veelgestel­de vragen

14:00 In 2020 gaven alle Belgen samen 892 miljoen euro uit aan biologische producten, een stijging van 14 procent ten opzichte van 2019. Ook in coronatijden bleef die stijgende tendens aanhouden: ondanks de globaal hogere prijs van bioproducten kozen mensen nog bewuster voor meer bio en meer lokale teelt. Maar wanneer is een product 100 procent zeker bio? Wat betekent een biolabel? En is bio ook gezonder? Coördinator Hilde De Geeter van het Nutrition Information Center (NICE) voedt ons met de juiste antwoorden.