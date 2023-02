WEERBERICHT. Zwaarbewolkte ochtend in Lier

Politie doet snelheids­me­tin­gen in Duffel: 48 bestuur­ders rijden te snel

In Duffel werden er op vrijdag snelheidscontroles gedaan in de Wandelingstraat en Hondiuslaan. Politiezone Bodukap controleerde meer dan 1.000 voertuigen. In de Wandelingstraat stelde het 29 overtreders vast van de 311 voertuigen. De hoogste gemeten snelheid in de zone 50 was 71 km per uur. In de Hondiusstraat werd de snelheid van 773 gemeten, waarvan 19 te snel reden. 72 km per uur was de hoogste snelheid die er gemeten werd.