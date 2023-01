WEERBERICHT. Zwaarbewolkte ochtend en regen in Lier

Sint-Katelijne-Waver Senioren­gym op twee locaties: “Inwoners van andere gemeenten zijn ook welkom”

Op twee locaties in de gemeente kan je als senior een sportles volgen om fit te blijven. De lessen vinden elke donderdagnamiddag plaats in WZC Huyze De Pauw of Felix Brouwershof “In Huyze De Pauw vinden de lessen plaats van 14 tot 14.45 uur, in Felix Brouwershof van 15 tot 15.45 uur. Iedereen is welkom. Ook inwoners van andere gemeenten. Per les betaal je ter plaatse 2 euro, of je koopt een tienbeurtenkaart aan voor 20 euro waarbij de elfde beurt gratis is. Reserveren hoeft niet”, deelt het lokaal bestuur mee.

11 januari