WEERBERICHT. Zwaarbewolkt in Lier vanochtend

Lier Gepensio­neer­de bakker en oprichter lokale radiozen­der Radio Pallieter Jan Ceulemans overleden

In Woonzorgcenturm Herenhof in Lier is Jan Ceulemans op 77-jarige leeftijd overleden, meldt GVA. Na zijn bakkerij had hij samen met zijn vrouw Nadine een koffiehuisje op de Lispersteenweg en daarnaast was hij de stichter van Radio Pallieter.

21 december