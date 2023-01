WEERBERICHT. Vanochtend zware regen en bewolking in Lier

Berlaar-Heikant Biljart­club KBC SINT RUMOLDUS van Berlaar Heikant bestaat 65 jaar: “Bij de pastoor mochten we wel biljarten, want daar was het bier gezegend”

De biljartclub Sint-Rumoldus van de Hei is een vaste waarde geworden in de Kempen. Dit jaar mag de club 65 kaarsjes uitblazen. Daarnaast vindt woensdag 28 december hun jaarlijkse kersttoernooi plaats, dat door corona twee jaar niet is kunnen doorgaan. Voorzitter Jan Nauwelaerts (75), zijn broer Guido Nauwelaerts (78) en secretaris Willy Verlinden (74) vertellen over de club en het ontstaan ervan.

23 december