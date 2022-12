WEERBERICHT. Vanochtend lichte regen en bewolkt weer in Lier

Lier Lier krijgt eigen McDonald’s vanaf dinsdag 20 december

Na vier maanden intensief werk achter de rug, opent de gloednieuwe McDonald’s in Lier op de hoek van de Aarschotsesteenweg en de Hoogveldweg. Dit Lierse fastfoodrestaurant biedt veel unieke aspecten, zoals een dubbele drive in en een speelparadijs voor kinderen: “Ons doel is de klanten een fijn moment doen beleven.”

19 december