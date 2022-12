WEERBERICHT. Vanochtend kans op zware neerslag en bewolking in Lier

Lier Mama baby Pia, Ellen De Meyer (36) introdu­ceert inclusieve speeltuin: “Vanaf het moment dat iets niet meer evident is, merk je pas hoe ontoeganke­lijk het is"

Ellen De Meyer (36), mama van baby Pia, zag dat het voor haar dochtertje steeds moeilijker werd om te kunnen spelen in de speeltuin. De radartjes begonnen te draaien en algauw diende ze een idee in bij de stad Lier om een inclusieve speeltuin op poten te zetten en met succes! Vanaf woensdag 21 december kan iedereen komen spelen in de eerste inclusieve speeltuin van de provincie Antwerpen: “Kunnen zijn wie je bent, is ook gewoon kunnen meespelen en niet altijd aan de kant moeten zitten.”

15 december