WEERBERICHT. Vanochtend kans op lichte regen en bewolking in Lier

Duffel Kandidaten voor Duffelse sporttro­feeën gezocht: “Aanmelden voor 15 januari”

Het lokaal bestuur en de Duffelse sportraad zoekt kandidaten voor de sporttrofee 2022. Op basis van de ingezonden sportieve prestaties verdeelt een jury 15 sporttrofeeën. De uitreiking vindt plaats in Cinema Plaza op zaterdag 4 februari 2023. “Ben jij een Duffelaar en behaalde jij (of je ploeg) een sportieve titel, leverde je een uitzonderlijk sportieve prestatie of ken je zo iemand in Duffel? Laat dat dan zeker vóór zondag 15 januari 2023 weten aan de Duffelse sportraad”, klinkt het. Kandidaten dienen zich in te schrijven via een document dat de vinden is op de website van de gemeente. Dit document stuur je voor 15 januari door naar sportraad.duffel@gmail.com.

5 december