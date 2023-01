WEERBERICHT. Vanochtend kans op een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Lier

Lier Tom Marien (43) brengt nieuw prenten­boek uit: “Mijn dochter gelooft niet dat het volgende week zal verschij­nen”

Tom Marien (43) is een geboren en getogen Lierenaar, die 20 jaar in het basisonderwijs heeft gestaan en nu al twee jaar lesgeeft in het volwassenenonderwijs. Al van kinds af aan is hij verzot op lezen en schrijven. In november bracht hij reeds het prentenboek ‘Jij bent het einde’ voor zijn zoon uit. Nu kan hij eindelijk zijn oeuvre aanvullen met het prentenboek voor zijn dochter ‘De lange weg van de slak’. De verschijning van het boek verliep ook met een slakkengangetje, want het heeft lang op zich laten wachten. 24 januari komt het eindelijk in de boekhandels.

