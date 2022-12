WEERBERICHT. Temperatuur stijgt in Lier

voetbal 2NB Ly­ra-Lier­se sluit het voetbal­jaar af met een leuke derby tegen Turnhout: “Hopen op een thuiszege, want er komt een zware maand januari aan”

Op zoek naar een leuk voetbaluitstapje op zondag? Waarom dan niet naar Lyra-Lierse-Turnhout afzakken, waar nadien de WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk kan worden gevolgd? De Pallieters, momenteel achtste in 2de nationale B, zijn nog steeds in achtervolging op de top-5, het gaat een beetje met horten en stoten. Maar wie een zwalpend Turnhout (0 op 9) niet opzij kan zetten, heeft in een eventuele eindronde weinig te zoeken.

18 december