WEERBERICHT. Lichte regen in Lier vanochtend

Lier Dirk Van Der Auwera (55), D’Auwe, hoofdin­spec­teur bij de Lierse politie en cartoonist: “Ik krijg vaak het verwijt dat ik te graag thuis ben”

Dirk Van Der Auwera (55) is hoofdinspecteur bij de politie van Lier. Daarnaast heeft hij zijn passie gevonden in het tekenen van stripfiguren. Onder het alias D’Auwe maakte hij al enkele tekeningen voor strips zoals Rooie Oortjes, de Avonturen van Ridder Dolf en het unieke Lierse stripverhaal De Mammoethelden. Zijn creaties ontstaan op zijn tekenzolder, een van zijn favoriete plekjes. Daarnaast is hij al 30 jaar getrouwd en trotse vader van twee kinderen: “Mijn beste vriend is mijn gezin.”

8 januari