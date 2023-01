WEERBERICHT. Kans op sneeuwregen en bewolking in Lier vanochtend

Duffel Duffelse kringwin­kel Opnieuw & Co bestaat 19 jaar, en viert dat met klanten: “Ontvingen in de loop der jaren 1.361.507 klanten”

De kringwinkel van Opnieuw & Co langs de Hondiuslaan in Duffel viert komende zaterdag zijn 19de verjaardag. Klanten worden die dag getrakteerd op een drankje in de winkel, die de afgelon jaren zo’n 1,36 miljoen klanten over de vloer kreeg.

25 januari