WEERBERICHT. Kans op helder weer vanochtend in Lier

Lier Maxime Lagrilliè­re (31) stopt na twee jaar met koffiebar BUNA: “Ik had niet verwacht zo snel naar het onderwijs terug te keren”

Overrompeling in BUNA, want veel klanten willen afscheid komen nemen van hun geliefde koffiebar. Maxime Lagrillière (31) opende de zaak in de zomer van 2020 en na een woelige coronaperiode is ze toch een vaste waarde in de Lierse koffiescène geworden. Er bestond zelfs een BUNA Foodtruck en er was sprake van uitbreidingsplannen. Maxime heeft echter na twee jaar toch besloten er een punt achter te zetten: “Ik had het graag nog een paar jaar gedaan, maar de situatie is nu eenmaal zoals ze is.”

12 december