WEERBERICHT. Kans op helder weer in Lier vanochtend

Berlaar Fiberklaar start aanleg glasvezel­net­werk in Berlaar

Dit voorjaar zal Fiberklaar meer dan 3 617 inwoners van Berlaar gratis en vrijblijvend aansluiten op hun glasvezelnetwerk. De aannemer van Fiberklaar is op maandag 16 januari gestart met de aanleg van het netwerk. Die werken, verspreid over het centrum van Berlaar, nemen ongeveer één jaar in beslag.

17 januari