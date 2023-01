WEERBERICHT. Kans op bewolkt weer in Lier vanochtend

Berlaar Broodfok­kers dwingen labiele vrouw om 70 honden op te vangen: “Overal liggen uitwerpse­len... en Dierenwel­zijn doet niets”

72 honden leven in erbarmelijke omstandigheden bij een vrouw in Berlaar. Broodfokkers uit de omgeving zouden de vrouw overtuigd hebben om de dieren in huis te houden. Dierenwelzijn en de politie bleken op de hoogte te zijn maar grepen niet in, waardoor een vrijwilligster het heft in eigen handen nam. “Nu wil de politie binnenkort ook in actie schieten, maar dat is drie maanden te laat.”

26 januari