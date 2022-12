WEERBERICHT. In Lier kans op lichte regen en bewolking vanochtend

Regio Mechelen Van schaatsen tot een lichtfesti­val: met deze 7 uit-tips in de regio Mechelen verveelt je kroost zich geen moment tijdens de kerstvakan­tie

De kerstvakantie staat voor de deur en dat betekent voor gezinnen met jonge kinderen alweer dat ze hun kroost twee weken lang moeten zien te entertainen. Weet jij niet wat gedaan met je kids? Wij helpen je verder met zes leuke uit-tips in Mechelen en omstreken. Van schaatsen in Bornem tot het Giant Bugs Light Festival in ZOO Planckendael in Muizen, met deze activiteiten hou jij je kinderen bezig tijdens de kerstvakantie.

22 december