WEERBERICHT. In Lier helder weer vanochtend

Sint-Katelijne-Waver Lokale muziekta­len­ten krijgen speelkans op Feest van Vlaanderen: “Zoeken bands en sin­ger-songwri­ters”

Het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver zoekt lokaal muziektalent voor het Feest van Vlaanderen, dat tijdens de zomer plaatsvindt. Bands en singer-songwriters mogen zich aanmelden. “Naar goede gewoonte trappen we ook in 2023 de zomervakantie af met ons Feest van Vlaanderen aan het gemeentehuis. Dit jaar doen we dat op zondag 2 juli. Naast enkele grote Vlaamse artiesten, willen we dit jaar ook lokaal talent op de affiche”, deelt het bestuur mee. Kandidaten bezorgen voor 28 februari enkele opnames aan de dienst vrije tijd. “Dit kan zowel een cd zijn als een mp3 via mail. Nadien bekijken we alle inzendingen en selecteren we één of meerdere artiesten. Zij krijgen de kans om een kwartier of langer, te bepalen in onderling overleg, te spelen op ons Feest van Vlaanderen.”

12 januari