WEERBERICHT. Heldere ochtend in Lier

Afbraak van woonst om sportcen­trum Rooienberg te vergroten: “Kunnen sportmoge­lijk­he­den gevoelig uitbreiden”

Het lokaal bestuur van Duffel kan verder werk maken van een groter gemeentelijk sportcentrum aan de Rooienberg. In 2011 kocht de gemeente een woning en bijhorende gronden in de Wouwendonkstraat aan, in 2018 werd het ook eigenaar van de aanpalende woning en bijhorende gronden. De afbraak van die laatste woning is ondertussen gestart. “We zijn zeer blij dat we deze strategische gronden, die midden in ons sportcomplex liggen, hebben kunnen verwerven en dat de afbraakwerken zijn gestart. Dankzij dit project kunnen we onze Duffelse sport- en recreatiemogelijkheden gevoelig uitbreiden. Na de recente bouw van de nieuwe gymhal en de aankoop van sportcentrum De Pollepel, is dit dus weer een geweldige stap voor sportief Duffel”, vertellen”, vertellen Sofie Joosen (N-VA), burgemeester bevoegd voor sport, en patrimoniumschepen Jos Hellemans (CD&V). “Lokaal bestuur Duffel heeft op lange termijn gedacht. Hierdoor kunnen we deze strategische gronden nu effectief ter beschikking stellen voor een grote uitbreiding van ons sportcentrum.”