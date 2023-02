WEERBERICHT. Heldere ochtend in Lier

BOECHOUT Beschermde hekken George van Raemdonck­park gerestau­reerd en terug op zijn plaats

Het hekwerk van het George van Raemdonckpark in Boechout is terug van weggeweest. Na een grondige restauratie plaatste Stichting Kempens Landschap het kenmerkende hekwerk weer op zijn vertrouwde plek. De restauratie maakte deel uit van de opwaardering van het park dat sinds 1993 erkend is als beschermd dorpsgezicht. Voor de werken kreeg Stichting Kempens Landschap financiële steun vanuit het Vlaams agentschap voor Onroerend Erfgoed.