WEERBERICHT. Helder weer in Lier vanochtend

Provincie Antwerpen Provincie start onthar­dings­pro­ject: “Veel plaatsen zijn verhard terwijl dat niet altijd nodig is”

De Provincie Antwerpen is voor meer dan 17 procent verhard en ondanks de vele inspanningen tot ontharding blijft dit percentage almaar stijgen. De provincie schakelt daarom in een hogere versnelling en gaat nog dit jaar tien lokale besturen begeleiden in hun onthardingsprojecten. Als alles vlot verloopt, wil de provincie haar steun uitbreiden naar andere gemeenten.

2 februari