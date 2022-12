WEERBERICHT. Gedeeltelijk bewolkt weer in Lier vanochtend

Duffel Frank Vander Linden, Steven Goegebeur en vertoning van Zillion in voorjaars­pro­gram­ma van Cinema Plaza

Cinema Plaza heeft zijn huiswerk voor het voorjaar van 2023 gemaakt en ontvangt begin volgend jaar onder andere Frank Vander Linden, Steven Goegebeur en Pascal Platel. Ook filmliefhebbers komen bij de Plaza aan hun trekken, met onder andere vertoningen van Zillion en Avatar: The Way of Water.

