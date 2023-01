WEERBERICHT. Bewolkte ochtend met lichte regen in Lier

Mechelen, Lier, Sint-Katelijne-Waver, Nijlen 12 miljoen euro voor 800 extra plaatsen in Mechelse scholen

De Vlaamse Regering investeert meer dan 12 miljoen euro in in extra schoolbanken in de regio Mechelen-Lier. “We creëren, op vraag van de scholen zelf, in totaal ruimte voor net geen 800 nieuwe leerlingen in het basis- en secundair onderwijs”, klinkt het bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

8 januari