WEERBERICHT: Bewolking in Lier vanochtend

Lier Yolande (50) zamelt spullen in voor slachtof­fers van de aardbeving: “Ik doe dit voor mensen zonder vervoer naar de grote inzamelpun­ten”

Ook Yolande Gielen (50) uit Lier zamelt spullen in voor de slachtoffers van de verwoestende aardbeving in Syrië en Turkije. Zij gaat met alles wat ze heeft ingezameld naar de grotere inzamelpunten, zodat mensen die geen vervoer hebben ook een steentje kunnen bijdragen. Lees meer over de solidariteit voor de aardbeving in Turkije en Syrië in ons dossier.

8 februari