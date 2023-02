WEERBERICHT. Bewolking in Lier vanochtend

Duffel De PLAZAnte­rik­ken ontvangt Scandina­visch folkduo in Cinema Plaza

Herentalsenaar Oscar Beerten en Mikko Malmivaara uit Finland komen op 18 maart naar de PLAZAnterikken in Cinema Plaza te Duffel. De twee muzikanten studeerden aan de Sibelius Academy in Helsinki, het Mekka van Scandinavische folk en een instituut in zijn genre. “Doorheen de vele jaren in het Hoge Noorden heeft Oscar zich laten onderdompelen in talrijke Scandinavische en noordelijke regionale muziekstijlen. Zijn composities brengen daarom ook een breed scala van Scandinavische folk met een innovatieve interpretatie. Malmivaara weet dan weer traditie en vernieuwing te combineren met overweldigend gitaarspel”, klinkt het bij de organisatie.