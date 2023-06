WEER. Zo goed als helder weer in Lier vanochtend

MIJN STAD. Wilma Won­der-au­teur Hanne Luyten (39) over haar Lier: “Mijn eerste eigen woning? Een herenhuis zonder verwarming”

Auteur Hanne Luyten (39) kreeg in 2019 de schrijversmicrobe flink te pakken. Ondertussen heeft ze al heel wat werken voor zowel volwassenen als voor kinderen op haar naam staan. Daarvan zijn de Wilma Wonder-verhalen misschien wel het meest bekend. In 2021 richtte ze haar eigen uitgeverij het Hannekesnest op. Hanne is geboren en getogen in Lier en het was de wens van haar en haar man om hun drie kinderen (8, 10 en 12) groot te brengen in hun thuisstad. De auteur is enorm trots op haar Lier, getuigen de vele Instagramstories over haar stad: “Maar dat station is echt een schande!”