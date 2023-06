WEER. Vanochtend helder weer in Lier

Gesprek met buurtbewo­ners leidt tot ideeën tegen foutpar­keer­ders in schoolomge­ving Dijkstein: “Een aantal kunnen we snel realiseren”

Tijdens de jongste kernraad van Pasbrug-Nieuwendijk stelde het gemeentebestuur de resultaten voor van het rondetafelgesprek over de schoolomgeving van Dijkstein, waar een aantal ouders en grootouders hun wagen op de stoep of groenzones parkeren. De school gaf eerder al aan dat dit tot gevaarlijke toestanden leidt. “Uit het rondetafelgesprek kwamen heel wat goede ideeën die de gemeente nu verder zal onderzoeken of meteen zal uitvoeren”, aldus de mobiliteitsschepen.