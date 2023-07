WEER. Regenbuien, maar soms ook zon in Lier vandaag

Burgemees­ter Kristof Sels trekt kieslijst N-VA in 2024: “Doe er graag nog zes jaar bij”

Huidig burgemeester Kristof Sels trekt de kieslijst van zijn partij N-VA bij de verkiezingen van 2024. Sels is momenteel aan zijn tweede legislatuur als burgervader bezig. “Ik ben trots dat de partij mij aangeduid heeft als lijsttrekker. De voorbije jaren is onze gemeente er levendiger en bruisender op geworden, maar er staan nog een aantal zaken in de steigers die we tot een goed einde moeten brengen. Samen met de andere kandidaten en sympathisanten gaan we er de komende maanden alles aan doen om de burgers ervan te overtuigen dat een stem voor de N-VA, de enige juiste stem is. Als de kiezer het toelaat dan doe ik er graag nog zes jaar bij”, aldus Sels.