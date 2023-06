WEER. Helder weer in Lier vanochtend

Schrijf je nu in voor ‘De Leukste Zomerbar’ van HLN

Voor het tweede jaar op rij gaan we met HLN op zoek naar de leukste zomerbars van Vlaanderen. Vanaf zaterdag 17 juni kan je op HLN alle zomerbars terugvinden die zijn ingeschreven. Een handig zoekinstrument voor iedereen die in eigen land wil genieten van een lange zomer. Baat je zelf een zomerbar uit of help je een handje, schrijf je dan hier in voor ‘De Leukste Zomerbar’.