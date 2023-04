WEER. Bewolkt in Lier vanochtend

Politie flitst 304 chauffeurs op 8 locaties

Tijdens de flitsmarathon van vorige vrijdag heeft de politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) 3.399 chauffeurs gecontroleerd. Dat maakt de politiezone nu zelf bekend. In totaal stonden ze te controleren op acht locaties. Zo werd er in Duffel gecontroleerd in de Mijlstraat en langs de Oude Liersebaan. In Bonheiden werd er geflitst op de Lange Dreef en op de Dijleweg. Verder stond de politie nog opgesteld op de Heisbroekweg en de R6 in Sint-Katelijne-Waver. In Putte controleerde de politie chauffeurs op de Schrieksesteenweg en langs de Leuvensebaan. “Van alle gecontroleerde chauffeurs reden 304 chauffeurs te snel”, vertelt de politiezone. “Dat is net geen negen procent.”