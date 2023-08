Wandelaar gereanimeerd na aanval Europese hoornaars, zes mensen gehospitaliseerd: “Ze zaten overal: op mijn hoofd, op mijn handen... Ik was helemaal in paniek”

UpdateIn de Nazaretdreef in Lier werd vanmiddag een groep wandelaars aangevallen door Europese hoornaars. Eén persoon reageerde bijzonder slecht op de aanval en moest zelfs gereanimeerd worden. De opgeroepen hulpdiensten brachten de man in kwestie over naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, waar hij nu op de afdeling Intensieve Zorgen ligt. Vijf andere mensen werden afgevoerd naar het Lierse Heilig-Hartziekenhuis.

De hulpdiensten kwamen na de hoornaaraanval massaal ter plaatse.

De hoornaaraanval gebeurde in een wandelpaadje dat uitkomt in de Nazaretdreef. “Er liep hier zondag een georganiseerde wandeltocht door het gebied”, vertelt Liers waarnemend burgemeester Ivo Andries (Open VLD). “Na de aanval kwamen de hulpdiensten massaal ter plaatse. Eén persoon moest zelfs gereanimeerd worden. De politie heeft het wandelpad waar de hoornaars toesloegen, zo snel mogelijk afgezet om bijkomende incidenten te vermijden. De brandweer ging vervolgens op zoek naar het nest van de hoornaars, om het op een veilige manier te verwijderen. Het nest bleek in een boomholte te zitten. De brandweer spoot er een giftig poeder in. Het kan wel nog 48 uur duren vooraleer de laatste hoornaar van het nest dood is. In tussentijd blijft het paadje afgesloten.”

Zimmertocht

De wandeling waarnaar waarnemend burgemeester Andries verwees, was de Zimmertocht. Die werd georganiseerd door wandelclub De Kleitrappers uit Terhagen (Rumst). “We hadden verschillende omlopen uitgestippeld in Lier”, zegt Leo Poortmans van De Kleitrappers. “De problemen met de hoornaars deden zich voor op het parcours van 24 kilometer. ’s Ochtends was er op de plaats des onheils nog niets te zien, maar rond de middag werden meerdere wandelaars aangevallen. Zes onder hen vertoonden een allergische reactie, één iemand zelfs een hele zware. Wie gestoken werd en niet allergisch reageerde, kreeg bijstand van het Vlaamse Kruis of werd overgebracht naar de Lierse huisartsenwachtpost.”

Erna was één van de wandelaars en getuigt bij VTM nieuws: “Het was heel akelig. Mijn hoofd zat vol wespen, mijn handen ook. Gelukkig had ik mijn trui aan, want je krijgt die wespen niet weg. Ik was echt in paniek.”



Uit het niets

De man die reanimatie nodig had, was een lid van wandelclub De Scheldetrappers uit Kruisem. “We waren hier met 38 mensen aanwezig. Vijf van hen werden gestoken door een hoornaar en uiteindelijk werden er twee van onze leden gehospitaliseerd”, zucht voorzitter David Denies. “Vanzelfsprekend maken we ons het meeste zorgen om de man die naar het Universitair Ziekenhuis werd gebracht. Hopelijk komt alles snel weer goed.” Hoe de toestand van het slachtoffer evolueert, is op dit moment nog onduidelijk. Alain D’hondt van de Scheldestappers reageert: “We zijn beginnen te lopen want ze zaten overal op ons, we moesten de wespen van ons lichaam trekken. Het was ongelooflijk, ze staken zelfs door je T-shirt. In mijn vlucht ben ik gevallen. Mijn bril ben ik kwijt...”

De bosweg waar de hoornaars zaten werd afgezet.

Wandelaarster Lieve Daneels van het Land van Rhode uit Oosterzele werd ook gestoken, maar moest niet gehospitaliseerd worden. “Het was een heel beangstigende ervaring”, getuigt de vrouw. “Die hoornaars kwamen echt uit het niks. Geen idee wat hen getriggerd heeft, maar ineens vielen ze met velen aan. Ik kreeg één steek in mijn vinger en verschillende steken in het hoofd. Het viel trouwens op dat de mensen die bij mij in de buurt waren ook allemaal in het hoofd werden geprikt. Ik heb in het verleden ooit één keer een wespensteek gehad, maar dat is niet te vergelijken met een steek van een hoornaar. Dit is vele keren pijnlijker. Zelfs het slikken van een paar pijnstillers helpt amper. Maar ik heb in zekere zin nog geluk gehad, want een grote allergische reactie bleef uit.”

Wespenexpert: “Straf, want Europese hoornaars zijn minder agressief dan de Aziatische” Volgens wespenbestrijder Kevin Verbeek, hoofd expertisecentrum Aziatische hoornaar van het Vlaams Bijeninstituut (VBI) is het de eerste keer dat er in Vlaanderen een reanimatie nodig is na een steek van een hoornaar. “Het kan zijn dat die persoon ook een allergische reactie zou doen na steken van gewone wespen, maar de angel van de hoornaar is zes millimeter, gaat dus dieper in de huid en dan is de kans groter dat het gif in de bloedbaan komt. Op de beelden van de aanval is duidelijk te zien dat het gaat om Europese hoornaars en geen Aziatische hoornaars. Dat is opmerkelijk, want de Europese hoornaars - die je kan herkennen door de Belgische driekleur op hun lijf, dankzij zwart-geel-rode kleuren - zijn door de band genomen veel minder agressief dan de Aziatische hoornaars, die grotendeels zwart zijn met enkele gele strepen. Europese hoornaars zullen alleen reageren - zoals alle wespen trouwens - als iemand hun nest verstoort. Dat hebben deze wandelaars per ongeluk gedaan en dus hebben ze gewoon brute pech gehad: op het foute moment op de foute plaats. De tactiek van aanvallen is bij de Europese hoornaars ook anders dan bij de Aziatische. Bij de Europese zal een tiental ‘wachters’ de aanval inzetten op de verstoorder, daar waar bij de Aziatische soort alle hoornaars in de nest mee ten strijde trekken. Dan krijg je zwermen van honderden insecten en daaraan is veel moeilijker te ontkomen.” Volgens Verbeek hangt het van mens tot mens af hoe ingrijpend zo’n aanval is. “Er zijn mensen die na tien wespensteken gewoon naar huis wandelen, terwijl anderen daar veel meer last van hebben.” (SSB)

Wandelclub Land van Rhode kwam met een grote delegatie naar de Zimmertocht in Lier. Verschillende clubleden werden gestoken door een hoornaar.

Kevin Verbeek van Bee-Happy, verdelging van wespen en de Aziatische hoornaar