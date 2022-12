Vzw Lost & Co opent Gloed, een plaats waar verlies bespreekbaar wordt: “Onze wildste droom is verlieskunde een vak maken op school zoals wiskunde”

LierVzw Lost & Co opent deze week haar nieuwe pand Gloed. Gloed is een plek om mensen die eender welke vorm van verlies hebben meegemaakt de ruimte en steun te kunnen bieden die ze nodig hebben. Sandra De Haes (51), Sarah Baeyens (24), Kathleen Roskams (48) en Kris Schonken (47) zitten achter de organisatie. Ze vertellen over Gloed en de gedachte die achter het initiatief schuilt: “Breuken en barsten in je leven maken je sterker en wij willen daar het forum voor creëren.”

Lost & Co is een vzw die vijf jaar geleden is opgericht in Lier. De kern van hun bestaan is mensen die eender welke vorm van verlies hebben meegemaakt een hart onder de riem te steken. “Het gaat over verlies in brede zin”, zegt Kathleen Roskams, een van de organisatoren achter Gloed. “Het gaat niet alleen over de dood, maar ook over het verlies van een relatie of verlies van gezondheid, dus zowel het fysieke als het mentale aspect aan verlies.” “Soms weten mensen niet goed hoe ze met hun verlies moeten omgaan”, vult Sandra (51) aan. “Het kan troostend zijn te praten met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt. We willen handvaten aanreiken en mensen leren omgaan met hun verlies, in plaats van het uit de weg te gaan. We willen mensen ‘verlieskundiger' maken. Onze wildste droom is dat verlieskunde een vak op school wordt zoals wiskunde.”

Compagnons en graag-gedaaners

Gloed werkt voornamelijk met vrijwilligers. Ze worden zorgvuldig gescreend en ze krijgen allerlei opleidingen aangeboden, want zij vormen het hart van het initiatief. “We werken met twee verschillende soorten vrijwilligers”, zegt Kathleen. “Enerzijds zijn er de ‘compagnons’. Dat zijn mensen die zelf iets hebben meegemaakt en hun weg daarin hebben gevonden en die er nu voor anderen willen zijn. We hebben een website en daar kunnen de compagnons hun verhaal op delen. De mensen kunnen dan via deze weg contact met hen opnemen en dan kunnen ze eens afspreken om te gaan wandelen of een koffietje te gaan drinken en hun verliesverhalen delen. Anderzijds zijn er de ‘graag gedaaners’. Dat zijn de vrijwilligers die niet zozeer willen babbelen, maar eerder iets willen doen. Zij gaan bijvoorbeeld massages geven of speculaas bakken. Annemieke bijvoorbeeld maakt bloemenmanden en daar gaat dan een heel proces aan vooraf. Het is een initiatief voor burgers onderling, die iets voor elkaar willen beteken. Dat is ook onze droom. Verlies dichterbij de mensen te brengen en bespreekbaar maken.”

Kintsugi

“Gloed is niet in één woord te vatten”, zegt Kris Schonken (47). “Het is niet zomaar een café of een winkel. Het is een plaats waar compagnons kunnen samenkomen om hun verhalen te delen en waar je een troostcadeau kan vinden voor iemand die het nodig heeft. De cadeaus en de mensen erachter zijn ook zorgvuldig gekozen. We gingen op zoek naar dingen met een hoog gloed gehalte. Zo zijn er bijvoorbeeld soeppakketten. Het is misschien geen heel duur cadeau, maar wel erg betekenisvol en een goed gespreksonderwerp. Daarnaast gaan we ook verschillende workshops creëren zoals troosttuintjes maken, een dekentje van troost bieden en kintsugi. Dat is een Japanse kunstvorm die symboliseert waar Gloed voor staat, namelijk breuklijnen hechten met gouden lijm. Dat is ook onze slogan: geef verlies een gouden randje en daarbij verwijzen we naar die kintsugi. Breuken en barsten in je leven maken je sterker en wij willen daar het forum voor creëren. Om de twee maanden kunnen lo(s)tgenoten ook op de koffie samenkomen om hun ervaringen te delen. Het doel van gloed is elkaar kunnen vinden en elkaar inspireren.”

De Gloedboom

“We willen eigenlijk dat deze plek verder gaat dan enkel het pand”, zegt Sandra. “We willen warmte uitstralen door heel de stad. Op de Vesten staat nu ook een Gloedboom. Dat is een boom waar iedereen die er langsloopt een bal in kan hangen met een zelfgeschreven boodschap. Het is de bedoeling dat je opschrijft waar je zelf warm van wordt. Vanaf vandaag tot eind januari gaat de boom dan steeds meer gloeien. Zo kunnen de mensen ook inspiratie halen uit elkaars ideeën.”

Waar? Antwerpsestraat 126, 2500 Lier

Openingsuren? Gloed is geopend vrijdag van 18 tot 21 uur, zaterdag van 10 tot 17 uur en op zondag van 14 tot 17 uur

Meer weten over Gloed dat kan via de website

Volledig scherm Gloed opent in de Antwerpsestraat in Lier © David Legreve

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.